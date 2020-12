Israels Ministerpräsident Netanjahu hat einen früheren Spion empfangen, der in den USA 30 Jahre lang im Gefängnis saß.

Netanjahu begrüßte den früheren US-Offizier Pollard am Flughafen in Tel Aviv und überreichte ihm einen israelischen Personalausweis. Pollard war 1985 in den USA verhaftet und später wegen Spionage für Israel zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Im November 2015 kam er frei, danach durfte er die USA noch fünf Jahre lang nicht verlassen. Seine Gefangenschaft hatte einen diplomatischen Konflikt zwischen beiden Staaten ausgelöst. Israel verlieh Pollard noch während seiner Haftzeit die Staatsbürgerschaft.

