Erstmals in der Geschichte der Vereinigten Arabischen Emirate ist eine Delegation aus dem Golfstaat zu einem offiziellen Besuch nach Israel gereist.

Geleitet wird die Delegation von den arabischen Wirtschafts- und Finanzministern. Sie sollen am Flughafen in Tel Aviv vom israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu empfangen werden. Nach Angaben der israelischen Regierung sollen bei dem Treffen Vereinbarungen in den Bereichen Flugverkehr, Investitionsschutz, Visafreiheit und Technologie getroffen werden. Demnach soll auch ein Abkommen über die Zulassung von wöchentlich rund 30 Passagierflügen zwischen Israel und den Emiraten ausgehandelt werden. US-Finanzminister Mnuchin begleitet das Treffen. Die USA vermitteln zwischen beiden Staaten. Im September hatten Israel und die Emirate in Washington ein Abkommen zur Normalisierung ihrer Beziehungen unterzeichnet.

