In Israel haben tausende Menschen für eine friedliche Koexistenz von Juden und Arabern demonstriert.

Unter anderem kamen sie in der Stadt Tel Aviv zusammen. Auf dem zentralen Habima-Platz fand eine Kundgebung mit Politikern und Künstlern statt. Der Chef der wichtigsten arabischen Partei im israelischen Parlament, Odeh, forderte die Gründung eines palästinensischen Staates neben Israel. Es gebe in der Region zwei Völker, sagte er. Beide verdienten das Recht auf Selbstbestimmung. Der Autor David Grossman meinte, es gehe nicht um eine Auseinandersetzung von Arabern und Juden. Es gehe um jene auf beiden Seiten, die danach strebten, in Frieden und fairer Partnerschaft zu leben, und jene auf beiden Seiten, die von Hass und Gewalt gespeist würden.



Auch in anderen Teilen Israels wurde zum Frieden zwischen Israelis und Palästinensern aufgerufen. Vorausgegangen waren elf Tage andauernde Kämpfe zwischen militanten Palästinensern im Gazastreifen und der Armee. Am Freitag trat eine Waffenruhe in Kraft.

