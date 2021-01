Bundeskanzlerin Merkel hat US-Präsident Biden nach Deutschland eingeladen, sobald die Corona-Pandemie einen solchen Besuch erlaubt.

Wie Regierungssprecher Seibert am Abend mitteilte, sicherte Merkel in einem Telefonat Zusammenarbeit bei der Bewältigung internationaler Herausforderungen zu. Beide seien darin einig gewesen, dass bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie verstärkte Anstrengungen nötig seien.



Weitere Themen des Gesprächs waren den Angaben zufolge außenpolitische Fragen, insbesondere Afghanistan und der Iran, sowie die Handels- und Klimapolitik. Merkel habe die Entscheidung der USA begrüßt, in das Pariser Klimaabkommen sowie die Weltgesundheitsorganisation zurückzukehren.

