Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Trump haben sich besorgt über die humanitäre Lage in Idlib in Syrien gezeigt.

Nach einem Telefonat der beiden Politiker erklärte Regierungssprecher Seibert, Russland sei aufgerufen, mäßigend auf die syrische Führung einzuwirken und eine weitere Eskalation zu verhindern. Moskau ist der wichtigste Verbündete von Syriens Präsident Assad. Nach Einschätzung von Beobachtergruppen bereiten die Regierungstruppen eine Offensive gegen die Region Idlib vor, das letzte größere von Rebellen gehaltene Gebiet in Syrien. In die Provinz im Nordwesten des Landes waren Hunderttausende Regimegegner und Extremisten nach ihrer militärischen Niederlage in anderen Rebellengebieten gebracht worden.