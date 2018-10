Bundeskanzlerin Merkel hat in einem Telefonat mit dem saudi-arabischen König Salman die Tötung des Journalisten Kashoggi verurteilt. Nach Angaben der Bundesregierung forderte sie in dem Gespräch eine rasche, transparente und glaubhafte Aufklärung des Falles.

Alle Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Mit Blick auf die humanitäre Lage im Jemen rief Merkel Saudi-Arabien dazu auf, alles in seiner Macht Stehende zu tun, den Zugang für humanitäre Hilfsleistungen wirksam zu erleichtern.



Saudi-Arabien hatte die Tötung Kashoggis in seinem Konsulat in Istanbul erst nach langem Leugnen und aufgrund internationalen Drucks eingestanden. Verdächtig sind zahlreiche Personen aus dem Umfeld von Kronprinz Mohammed bin Salman. Dieser bestreitet jede Verantwortung.