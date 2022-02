Ein Telefonat zwischen Lawrow und Blinken brint im Ukraine-Konflikt keine Annäherung. (dpa/Jonathan Nackstrand)

Zudem erneuerte Lawrow Vorwürfe, die USA sowie die Europäische Union hätten Sicherheitsvorschläge Russlands ignoriert. Am Abend wollen nach übereinstimmenden Meldungen aus dem Weißen Haus und dem Kreml US-Präsident Biden und der russische Staatschef Putin miteinander telefonieren.

Am Mittag hatte das Auswärtige Amt vor dem Hintergrund der Militärpräsenz Russlands an der Grenze zur Ukraine alle Deutsche in dem Land aufgerufen, auszureisen. Bundesaußenministerin Baerbock erklärte in Kairo, man beobachte im Ukraine-Konflikt eine Eskalation. Jeder Staatsbürger solle prüfen, ob die Anwesenheit in der Ukraine zwingend erforderlich sei.

