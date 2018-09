In Bremen und Niedersachsen ist die Polizei mit einer Großrazzia gegen eine Bande mutmaßlicher Telefonbetrüger vorgegangen.

Diese sollen auch in organisierten Strukturen sogenannter Clankriminalität agiert haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Bremen mitteilten. Mehr als 350 Beamte hätten 18 Wohnungen durchsucht und vier Haftbefehle vollstreckt. Zudem sei Vermögen im Wert von 1,8 Millionen Euro beschlagnahmt worden. Die Ermittlungen richten sich demnach gegen ein Netzwerk um einen 29-Jährigen aus Bremen, der über ein eigenes "Callcenter" in der Türkei Betrugsanrufe bei älteren Menschen in Deutschland organisiert haben soll. Dabei hätten sich Mittäter als Polizisten ausgegeben.