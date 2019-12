Die Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit wird von politischen Verstimmungen überschattet.

Sie wurden in einem Telefongespräch zwischen dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Trump deutlich. Xi sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua, sein Land sei tief besorgt wegen der jüngsten negativen Worte und Taten Washingtons im Zusammenhang mit Taiwan, Hongkong, Tibet und den Uiguren. Mit dieser Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten untergrabe die US-Regierung das gegenseitige Vertrauen und die Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten.



Vertreter beider Länder hatten vor einer Woche nach monatelangem Streit eine erste Teileinigung in dem Handelskonflikt erreicht. China ist aber unter anderem darüber verärgert, dass Trump im November ein Gesetz unterzeichnete, das die Verhängung von Sanktionen gegen Regierungsvertreter aus China und Hongkong wegen Menschenrechtsverletzungen in der Sonderverwaltungszone ermöglicht.