Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Trump haben sich in einem Telefonat für eine Entschärfung des europäisch-amerikanischen Handelsstreits ausgesprochen.

Wie das Präsidialamt in Washington mitteilte, unterstützten die beiden in dem Gespräch die aktuellen Verhandlungen zwischen der EU und den den USA über den Abbau von Handelshindernissen. Weitere Themen seien die Konflikte in der Ukraine und in Syrien gewesen. In Berlin hatte Regierungssprecher Seibert zuvor bereits erklärt, Merkel und Trump hätten sich besorgt über die Lage in der syrischen Stadt Idlib geäußert. Russland wurde demnach dazu aufgerufen, "mäßigend auf das syrische Regime einzuwirken und eine weitere Eskalation zu verhindern".



Der syrische Machthaber Assad bereitet nach Einschätzung von Beobachtergruppen derzeit eine Offensive gegen die Region Idlib vor, das letzte größere von Rebellen gehaltene Gebiet in dem Land.