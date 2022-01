Die Gesundheitsminister der Länder wollen in der Corona-Pandemie die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung verlängern. (dpa-Bildfunk / Karl-Josef Hildenbrand)

Das sagte die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Sachsen-Anhalts Ressortchefin Grimm-Benne, nach einer Videoschalte. Demnach sollen auch digitale Sprechstunden weiterhin angeboten werden. Zudem kündigte die SPD-Politikerin einen Rettungsschirm für Praxen mit einem hohen Personalausfall an. Für die Verkürzung des Corona-Genesenenstatus' forderten die Ressortchefs das Bundesgesundheitsministerium auf, Übergangsregelungen zu erarbeiten. Diese seien insbesondere für gebuchte Reisen und für den Zugang zu Veranstaltungen notwendig, erklärte Grimm-Benne. Über eine Beschränkung der PCR-Tests für bestimmte Personengruppen wurde noch nicht entschieden.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach wies in der digitalen Zusammenkunft darauf hin, dass weitere Modellrechnungen zur Omikron-Ausbreitung vorgenommen werden. Die Ergebnisse sollen am Wochenende in einer weiteren Konferenz der Gesundheitsminister diskutiert werden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 18.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.