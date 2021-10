In einem ostenglischen Ort soll einem Bericht zufolge noch im Laufe des Jahres 2023 ein bereits seit Längerem geplantes Brexit-Museum eröffnen.

Wie die Zeitung "Telegraph" schreibt, kommen dafür Peterborough und Boston infrage. In beiden Orten gab es beim Referendum eine klare Mehrheit für den EU-Austritt, in Boston sogar mehr als 70 Prozent Zustimmung. Zuvor waren den Angaben zufolge rund 50 Standorte für das Museum in Erwägung gezogen worden.



Die Ausstellung soll die Beziehung Großbritanniens zur EU erzählen und dabei bereits in den 1950er-Jahren, also lange vor Großbritanniens Beitritt, beginnen. Die Organisatoren betonen, man wolle der Öffentlichkeit einen "fairen und ausgeglichenen Blick auf die Brexit-Kampagne und wie es dazu kam" geben.