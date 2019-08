Bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Katar soll einem Bericht des britischen "Telegraph" zufolge eine Pille getestet werden, die einen Hitzschlag verhindern kann.

Ein Sportwissenschaftler aus Großbritannien habe sie entwickelt, er arbeite eng mit dem Leichtathletik-Weltverband zusammen. Die Pille ist dem Bericht zufolge eine Kapsel ohne Wirkstoff. Sie habe einen elektronischen Chip, der die Körpertemperatur messe. Die Daten können demnach ausgelesen werden und in Doha, wo hohe Temperaturen erwartet werden, vor einem drohenden Hitzschlag Alarm schlagen.



Die Sportler und Sportlerinnen müssen die Kapsel laut dem "Telegraph"-Bericht einige Stunden vor dem Wettkampf schlucken; nach zwölf bis 48 Stunden werde sie über den Darm wieder ausgeschieden. Mehrere nationale Leichtathletik-Verbände sollen die Pille schon getestet haben.



In Doha soll sie bei der WM im September und Oktober zunächst im Testlauf eingesetzt werden. Wichtig werden könnte sie dann auch bei den Olympischen Spielen nächstes Jahr in Tokio. Auch dort wird es voraussichtlich sehr heiß werden.