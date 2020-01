Die Deutsche Telekom wird im Schnitt jede fünfte ihrer eigenen Filialen schließen und damit rund 800 Stellen einsparen.

Das liege am Online-Boom und dem veränderten Kundenverhalten, teilte der Konzern in Bonn mit. 99 der 504 eigenen Telekom-Shops sollen demnach bis Ende 2021 geschlossen werden. Erhalten bleiben die sogenannten Franchise-Filialen und Partnershops, die Telekom-Produkte anbieten. Betriebsbedingte Kündigungen soll es bis Ende der Umstrukturierung nicht geben. Der Konzern will die Stellen über Abfindungen, Altersteilzeit oder Wechsel im Konzern einsparen. Die Gewerkschaft Verdi begrüßte den geplanten Umbau, der möglichst sozialverträglich gestaltet werde.