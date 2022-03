Wie ein Sprecher mitteilte, stellt das Unternehmen seine Geschäftstätigkeiten in dem Land wegen des Krieges gegen die Ukraine ein. Die Telekom unterhielt in Sankt Petersburg einen großen Standort zur Software-Entwicklung sowie zwei kleinere Ableger in anderen russischen Städten mit insgesamt rund 2.000 Beschäftigten. Den Angaben zufolge betreibt die Telefongesellschaft keine Netze in Russland. Die Arbeiter in St. Petersburg hätten Dienstleistungen für Kunden des Landes erledigt. Diese Aufgaben seien nun von anderen Telekom-Standorten übernommen worden.

Weiter hieß es, man habe den Angestellten angeboten, außerhalb Russlands weiterzuarbeiten. Viele Mitarbeitende hätten diese Möglichkeit genutzt und Russland bereits verlassen.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.