Die amerikanische Mobilfunk-Tochter der Telekom darf den kleineren Wettbewerber Sprint übernehmen.

Der zuständige Richter genehmigte den Kauf im Wert von 26 Milliarden Dollar. Gegen die Pläne von T-Mobile US hatten mehrere Bundesstaaten geklagt. Sie argumentierten, eine Fusion des dritt- und viertgößten Mobilfunk-Anbieters könne die Preise in die Höhe treiben und zum Verlust von Arbeitsplätzen führen. Der neue Konzern kommt auf gut 130 Millionen Kunden und einen Jahresumsatz von rund 76 Milliarden Dollar.



Das US-Justizministerium hatte die Fusion bereits genehmigt. Allerdings war die Erlaubnis an Bedingungen wie den Verkauf von Konzernteilen und Mobilfunkfrequenzen geknüpft.