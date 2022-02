Die T-Systems-Zentrale in Frankfurt am Main (picture-alliance / dpa / Frank Rumpenhorst)

Die Telekom-Tochter "T-Systems" wird nach eigenen Angaben im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation eine wichtige Komponente zum länderübergreifenden Austausch von digitalen Impfzertifikaten liefern. Das System ermögliche die Überprüfung von QR-Codes, teilte das Unternehmen in Frankfurt am Main mit. Es solle nach der Überwindung der Corona-Pandemie als Standard-Verfahren für andere Impfungen wie Polio oder Gelbfieber weiter genutzt werden. Über den finanziellen Umfangmachte die Telekom keine Angaben.

In Deutschland hat T-Systems zusammen mit dem größten europäischen Softwarehaus SAP die Corona-Warn-App (CWA) zur Eindämmung der Corona-Infektionsketten entwickelt und betreibt die Infrastruktur dafür. T-Systems hatte in diesem Zusammenhang auch den European Federation Gateway Service (EFGS) aufgebaut. Der Dienst sorgt dafür, dass Corona-Tracing-Apps der Mitgliedstaaten grenzüberschreitend funktionieren. Die Telekom-Tochter hat weiterhin bereits das EU-Gateway für Impfzertifikate entwickelt, das unter anderem von der CovPass-App in Deutschland und ähnlichen Anwendungen in anderen EU-Mitgliedstaaten und zahlreichen Nicht-EU-Ländern genutzt wird.