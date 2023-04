Mobilfunkmarkt

Deutsche Telekom AG, Bonn (dpa)

Vorstandschef Höttges sagte auf der Hauptversammlung in Bonn, in der Nacht sei ein Anteil von 50,2 Prozent erreicht worden. Eine Mehrheit an dem US-Unternehmen galt als wichtiges strategisches Ziel der Telekom. T-Mobile USA ist das derzeit wertvollste Telekommunikationsunternehmen der Welt.

Nach der Fusion zwischen T-Mobile und dem amerikanischen Mobilfunk-Konkurrenten Sprint vor drei Jahren hatte die Telekom zwischenzeitlich nur rund 43 Prozent der Anteile am Gesamtunternehmen besessen.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.