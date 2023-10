Deutsche Telekom AG, Bonn (dpa)

Das berichtet das "Handelsblatt" und beruft sich auf Insider-Informationen. Geplant sind demnach Streichungen beim internen IT-Dienstleister Deutsche Telekom IT, aber auch in der Zentrale in Bonn. Die Telekom bestätigte auf Anfrage, dass momentan ein Sparprogramm ausgearbeitet werde, äußerte sich aber nicht zur konkreten Anzahl wegfallender Stellen.

Hintergrund für die Sparpläne sollen unter anderem gestiegene Kosten für den Glasfaserausbau sein.

