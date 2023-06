Weltall

Teleskop Euclid soll dunkle Materie und dunkle Energie erforschen

Die europäische Raumfahrtagentur ESA will im Laufe des Tages ihr neues Weltraumteleskop Euclid ins All bringen. Eine Falcon-9-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX soll mit Euclid an Bord vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abheben.

30.06.2023