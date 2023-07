Hitze in Europa

Drückende Hitze in Griechenland (dpa-news/Angelos Tzortzinis)

In Griechenland verzeichneten 87 Wetterstationen landesweit Werte von über 40 Grad. Die höchste Temperatur mit 44,2 Grad wurde in Theben rund 50 Kilometer nordwestlich von Athen gemessen, wie das Nationale Observatorium mitteilte. Auch für das Wochenende erwarten die Meteorologen keinen Rückgang der Hitze.

Seit Tagen werden auch in Italien extrem hohe Temperaturen verzeichnet. In einigen Regionen, etwa auf der Insel Sardinien, nähern sich die Thermometer-Anzeigen der 45-Grad-Marke. Für zehn Städte, darunter Rom, Bologna und Florenz, gilt die Alarmstufe Rot. In Spanien herrschen ebenfalls seit Tagen Temperaturen von bis zu 45 Grad. In der Nacht kühlen die Werte nicht unter 25 Grad ab.

Im Süden der USA, etwa im Bundestaat Texas, erwartet der nationale Wetterdienst für heute und morgen an vielen Orten Werte von bis zu 45 Grad. Hitzewarnungen gelten für mindestens 93 Millionen Menschen.

