Hitzewelle in Cottbus mit Spitzenwert von mehr als 39 Grad. (imago images/Michael Weber)

Der Deutsche Wetterdienst registrierte am Nachmittag nach eigenen Angaben an mehreren Wetterstationen in den Bundesländern Thüringen, Sachsen und Brandenburg Werte von 38 Grad Celsius und mehr. In Cottbus wurde mit 39,2 Grad ein neuer Temperaturrekord für die zweite Junidekade gemessen. Bisher lag der Höchstwert für diesen Zeitraum bei 38,3 Grad. Er wurde 2002 im Rheinland gemessen.

In einem Streifen von Baden-Württemberg über das südliche Hessen und Bayern bis in das südliche Ostdeutschland wurden Temperaturen zwischen 35 und 38 Grad registriert. Im Gegensatz dazu befand sich der Norden und Nordwesten Deutschlands am Wochenende unter dem Einfluss einer Kaltfront mit Werten zwischen 15 und 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.