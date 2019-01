Die ablehnende Haltung der Bundesregierung zum Tempolimit auf Autobahnen ist auf Kritik gestoßen.

Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, ein Tempolimit wäre eine von vielen Maßnahmen auf dem Weg zu sicherem und sauberem Verkehr. Der deutsche Sonderweg auf der Autobahn sei ein "Fetisch" aus dem 20. Jahrhundert, als Autos kleiner und langsamer gewesen seien. Der BUND sprach von einem klaren "Foul" der Regierung. Wenn diese den Klimaschutz ernst nehme, dürfe es auch im Verkehr keine Denkverbote geben.

Bundesregierung plant kein Tempolimit

Regierungssprecher Seibert hatte erklärt, die Bundesregierung plane keine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen. Es gebe intelligentere Vorkehrungen für mehr Klimaschutz im Straßenverkehr. In der vergangenen Woche waren Überlegungen einer Klimaschutz-Arbeitsgruppe der Bundesregierung bekannt geworden, zu denen ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen zählte. Dies hatte eine Debatte ausgelöst.

Verkehrsminister Scheuer strikt gegen Begrenzung, Umweltministerin Schulze offen

Während Umweltverbände dem Vorstoß zustimmten, sprach sich Verkehrsminister Scheuer, CSU, strikt gegen ein Tempolimit aus. Ein derartiges Verbot widerspreche jedem Menschenverstand. Außerdem habe sich das aktuelle System der Richtgeschwindigkeit bewährt. Bundesumweltministerin Schulze, SPD, hatte sich in einer ZDF-Sendung zunächst nicht klar zu dem Thema positioniert, erklärte aber nun auf Facebook: "Ich bin offen für ein Tempolimit, das es überall um uns herum gibt." Sie sei aber dagegen, dass sich die Bundesregierung zum jetzigen Zeitpunkt zu einzelnen Vorschlägen der Verkehrskommission positioniere. Klar sei jedoch auch, dass ein Tempolimit für den Klimaschutz wenig bringe. Die SPD hatte 2007 auf einem Parteitag beschlossen, sich für ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde einzusetzen.

Weniger Verkehrstote in Frankreich - laut Regierung auch wegen gesenktem Tempolimit auf Landstraßen

Außer Deutschland gibt es nur wenige Länder in Europa, in denen keine generelle Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen gilt. Das Tempolimit liegt zwischen 80 km/h (Norwegen) und 140 km/h (Polen). Frankreich senkte im vergangenen Sommer das Tempolimit auf Landstraßen, das bei 80 km/h liegt. Wie Premierminister Philippe mitteilte, sank die Zahl der Verkehrstoten 2018 auf den niedrigsten Stand seit Erhebung der Statistik, nämlich auf 3.259 Tote. Nach Einschätzung von Philippe spielt die niedrigere Geschwindigkeit für diese Zahl eine Rolle. Der Automobilclub "40 millions d´automobilistes" hingegen erklärte laut France Info, die Todeszahlen auf den Straßen seien bereits ein Jahr vor Inkrafttreten der 80-Stundenkilometer-Regelung rückläufig gewesen.

Deutschland bei Unfallstatistik im Mittelfeld

Einer Auswertung des Deutschen Verkehrssicherheitsrates zufolge lässt sich statistisch gesehen tatsächlich ein Zusammenhang zwischen Tempolimit und weniger Verkehrstoten herstellen: 2016 seien auf deutschen Autobahnen mit Geschwindigkeitsbegrenzung pro Autobahnkilometer 26 Prozent weniger Menschen tödlich verunglückt als auf Autobahnen ohne Tempolimit. Im europäischen Vergleich befindet sich Deutschland bei tödlichen Verkehrsunfällen auf der Autobahn allerdings im Mittelfeld. Das ergibt eine Statistik des Europäischen Verkehrssicherheitsrats (ETSC) für die Jahre 2011 bis 2013. Demnach waren die Opferzahlen in Polen oder Litauen mehr als doppelt so hoch wie auf deutschen Autobahnen. In Dänemark oder Österreich fährt es sich demnach sicherer. Die EU-Kommission hat das Ziel ausgerufen, dass bis 2050 nahezu keine Menschen mehr im Straßenverkehr sterben sollen.