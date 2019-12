In der Debatte um ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen haben die Versicherungsunternehmen einen Praxistest vorgeschlagen.

So könne man klären, ob eine Geschwindigkeitsbegrenzung wirklich mehr Sicherheit bringe, erklärte der Leiter der Unfallforschung im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Brockmann, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bisher gebe es dazu keine wissenschaftlichen Untersuchungen. In den vergangenen Tagen hatten sich Umweltministerin Schulze und andere sozialdemokratische Politiker für ein Tempolimit ausgesprochen. In der Union stößt der Vorschlag auf Ablehnung.