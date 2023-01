Eine Frau in der Stadt Chasiv Yar im Osten der Ukraine. Nach Angaben des russischen Staatsfernsehens hat die russische Armee ihre Kampfhandlungen vorübergehend eingestellt. (AFP / DIMITAR DILKOFF)

In Kiew erklärte der stellvertretende Leiter des Präsidialbüros, Tymoschenko, das russische Militär habe seine Angriffe auf die im Osten gelegenen Städte Kramatorsk und Bachmut fortgesetzt. Das Verteidigungsministerium in Moskau wies diese Darstellung zurück und hielt den ukrainischen Streitkräften vor, ihrerseits den Beschuss fortgesetzt zu haben. Russland halte sich dagegen an die Feuerpause.

Der Kreml hatte gestern Nachmittag mitgeteilt, die russische Armee werde ihre Kampfhandlungen bis in die Nacht auf Sonntag einstellen. Präsident Putin reagierte damit auf eine Bitte des Oberhaupts der russisch-orthodoxen Kirche. Patriarch Kirill hatte sich mit Blick auf die Weihnachtsfeierlichkeiten am 6. und 7. Januar eine Feuerpause gewünscht. Die orthodoxen Kirchen in Russland und in der Ukraine feiern die Geburt Jesu Christi nach dem julianischen Kalender am 7. Januar.

Ukraine und EU werten Feuerpause als "Heuchelei"

Die Führung in Kiew bezeichnete die von Putin angeordnete Waffenruhe als "Heuchelei". Der Berater im ukrainischen Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, schrieb auf Twitter, Russland müsse die besetzten ukrainischen Gebiete verlassen. Nur dann werde es eine "zeitweilige Waffenruhe" geben.

EU-Ratspräsident Michel bezeichnete die Ankündigung einer Feuerpause ebenfalls als heuchlerisch. Bundeswirtschaftsminister Habeck nannte sie wenig glaubhaft. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums erklärte, angesichts der anhaltenden Propaganda aus Moskau sei die Ankündigung der Waffenruhe mit großer Skepsis zu betrachten.

