Ein Stromausfall hat heute weite Teile der spanischen Insel Teneriffa lahmgelegt.

Betroffen waren fast eine Million Menschen. Einige saßen stundenlang in Aufzügen oder Garagen fest. Polizei, Feuerwehr und Sanitäter mussten in rund 700 Fällen ausrücken, um Menschen zu befreien. Ursache war eine Explosion in einem Umspannwerk im Süden von Teneriffa. Bis zum Abend konnte die Stromversorgung für 30 Prozent der Haushalte wieder hergestellt werden.