Im US-Bundesstaat Tennessee sind durch einen Tornado 19 Menschen getötet worden.

Wie die Behörden in Nashville mitteilten, gab es zudem viele Verletzte. Berichten zufolge wurden mindestens 150 Menschen in Krankenhäusern behandelt. Mehrere Menschen werden noch vermisst. - In Nashville und den angrenzenden Gebieten wurden zahlreiche Häuser beschädigt. Bäume knickten um und fast 50.000 Menschen waren ohne Strom.