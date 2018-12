Im US-Bundesstaat Tennessee ist erneut ein Häftling mit dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden.

Der 61-Jährige wurde in einem Gefängnis in Nashville getötet. Er war 1982 wegen der Ermordung einer psychisch kranken Frau zum Tode verurteilt worden und war seit 36 Jahren im Todestrakt. - Vor fünf Wochen war der Elektrische Stuhl in Tennessee erstmals seit 1999 wieder für eine Hinrichtung genutzt worden.