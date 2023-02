Energieversorgung

Netzausbau: Tennet will deutsches Stromnetz verkaufen (Nicolas Armer/dpa)

Das Unternehmen teilte mit, man sei zu Gesprächen bereit, um einen vollständigen Verkauf zu akzeptablen Bedingungen auszuloten. Das Bundeswirtschaftsministerium begrüßte die Ankündigung. Bundesminister Habeck hatte sich bereits mehrfach für eine Beteiligung ausgesprochen. Deutschland hat ein Interesse an Tennet, da das Unternehmen für den Bau der Nord-Süd-Verbindungen zum Transport des Windstroms verantwortlich ist.

Tennet ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Das Unternehmen hat den Eigenkapitalbedarf für den Ausbau seines deutschen Netzes auf 15 Milliarden Euro beziffert. Der niederländische Staat will als Eigentümer der Muttergesellschaft aber vornehmlich die Aktivitäten des Konzerns in den Niederlanden finanzieren.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.