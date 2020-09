Der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem hat das Finale der US-Open gewonnen.

Er setzte sich in einem umkämpften Spiel in fünf Sätzen gegen den Deutschen Alexander Zverev durch. Der 23-jährige Zverev hatte die ersten beiden Sätze gewonnen, musste sich aber am Ende dennoch geschlagen geben.

