Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat bei den US-Open das Finale erreicht.

Der 23-Jährige setzte sich im Halbfinale in fünf Sätzen gegen den den Spanier Pablo Carreño-Busta durch. Im Endspiel trifft Zverev auf den Österreicher Dominic Thiem, der den Vorjahresfinalisten Daniil Medwedew aus Russland in drei Sätzen schlug.



Laura Siegemund gewann zusammen mit ihrer russischen Partnerin Wera Swonarewa den Titel im Doppel. Das Duo besiegte Nicole Melichar, USA, und Xu Yifan, China, in zwei Sätzen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.