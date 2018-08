Der Tennis-Davis-Cup wird grundlegend reformiert.

118 Jahre nach seiner Einführung wird der internationale Team-Wettbewerb nicht mehr über die ganze Saison verteilt in vier k.o.-Runden mit Heim- und Auswärtsspielen ausgetragen. Stattdessen gibt es nach einer Qualifikationsrunde im Februar eine große Finalwoche an einem neutralen Ort im November.



Der Vorschlag stammte von ITF-Chef Haggerty und erhielt auf der Generalversammlung in Orlando im US-Bundesstaat Florida von den 147 Mitgliedsnationen 71,4 Prozent der Stimmen und schaffte damit deutlich die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit. Hinter den Plänen steckt die von Spaniens Fußballstar Piqué geführte Investmentfirma Kosmos, die der ITF für 25 Jahre drei Milliarden Dollar versprochen hat.



Zwar blieben Details des Deals auch nach der Abstimmung unklar, dennoch stimmten wohl vor allem die kleineren Verbände wegen des Geldes für die Reform-Pläne. Haggerty nannte den neuen Davis-Cup einen "Event, der ein richtiges Festival von Tennis und Unterhaltung" werde. Der Deutsche Tennis Bund hatte sich nachdrücklich gegen die Pläne gewehrt. Der DTB sah zwar auch die Notwendigkeit, den Davis Cup zu reformieren, die Radikalität der Haggerty-Pläne geht den deutschen Tennis-Spitzen aber zu weit. Deshalb stimmten sie wie auch die großen Tennis-Nationen England und Australien gegen die Totalveränderung des Wettbewerbes.