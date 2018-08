Der Tennis-Davis-Cup wird grundlegend reformiert.

Die Generalversammlung des Tennis-Weltverbandes ITF billigte in Orlando im US-Bundesstaat Florida mit deutlicher Mehrheit entsprechende Pläne ihres Präsidenten Haggerty. Demnach wird der Davis-Cup 118 Jahre nach seiner Einführung nicht mehr über die ganze Saison verteilt in vier k.o.-Runden mit Heim- und Auswärtsspielen ausgetragen. Stattdessen gibt es nach einer Qualifikationsrunde im Februar eine große Finalwoche an einem neutralen Ort im November. Die vom spanischen Fußballspieler Piqué geführte Investmentfirma Kosmos hat dem ITF dazu drei Milliarden Dollar zugesagt. Der Deutsche Tennis Bund hatte sich vor der Abstimmung gegen die Pläne ausgesprochen. Mit der Reform soll unter anderem eine stärkere Beteiligung der internationalen Tennis-Stars an dem Nationen-Mannschaftswettbewerb erreicht werden.