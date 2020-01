Mit einem Sieg über den Schweizer Roger Federer hat der serbische Titelverteidiger Novak Djokovic zum achten Mal das Finale der offenen australischen Tennis-Meisterschaften erreicht.

Djokovic gewann in Melbourne in drei Sätzen. Er trifft am Sonntag im Endspiel auf den Sieger des zweiten Halbfinal-Spiels zwischen dem Deutschen Alexander Zverev und dem Österreicher Dominic Thiem.



Bei den Frauen hat nach der Amerikanerin Sofia Kenin auch Garbine Muguruza aus Spanien das Finale erreicht. Muguruza schlug Simona Halep aus Rumänien in zwei Sätzen. Das Endspiel findet am Samstag statt.