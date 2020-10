Im vergangenen Jahr haben Kevin Krawietz und Andreas Mies erstmals die French Open gewonnen: "Niemand hatte uns auf dem Schirm", sagte Mies im Dlf über die Situation damals. In diesem Jahr hätten ihre Gegner sie vorab analysiert: "Da mussten wir uns in den ein, zwei Wochen einiges einfallen lassen und haben auch unsere Taktik hin und wieder umgestellt." Es sei schwerer, den Titel zu bestätigen, als in erstmals zu gewinnen.

In der dritten Runde hat das Duo Krawietz/Mies drei Matchbälle abgewehrt. "Da waren wir schon drei Mal auf der Autobahn und da habe ich schon die Ausfahrt Köln gesehen. Und da haben wir doch nochmal einen U-Turn gemacht", so Mies. Die Situation in dem Spiel sei brenzlig gewesen. Sein Teampartner Krawietz habe dann extrem gut retourniert: "Und dann haben wir echt unser bestes Tennis gespielt ab dem Viertelfinale."

French Open in Corona-Zeiten

Das Turnier unter Corona-Bedingungen sei gut gelaufen, so Mies. Die sogenannte Bubble, in der die Spieler sich während des Turniers abschotten sollten, sei zwar nicht völlig geschlossen gewesen. So habe man beispielsweise im Aufzug auch andere Hotelgäste getroffen. Krawietz und er hätten sich aber ausschließlich zwischen Hotel und Tennisanlage bewegt.

"Ich würde mir wünschen, dass wir einen Doppel-Boom auslösen", sagte Mies mit Blick auf den gemeinsamen Turniererfolg mit seinem Doppelpartner und der fehlenden Aufmerksamkeit. Es sei ein Problem, dass Tennis-Doppel wenig promotet würden. Dabei sei der Sport toll: "Diese Energie, diese spektakulären Ballwechsel sind supergeil."