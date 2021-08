Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille im Einzel gewonnen.

Zverev besiegte im Finale den Russen Karen Khachanov in zwei Sätzen - mit 6:3 und 6:1. Der 24-jährige Hamburger ist der erste deutsche Olympiasieger im Einzel der Männer. Zverevs Gegner Khachanov sicherte sich mit dem Finaleinzug Silber, Bronze gewann bereits gestern der Spanier Pablo Carreno Busta.



Zuvor hatte der deutsche Schwimmer Florian Wellbrock Bronze über 1.500 Meter Freistil gewonnen. Der 23-Jährige Doppel-Weltmeister war lange auf Goldkurs, wurde auf den letzten 50 Metern aber überholt. Gold ging an den US-Amerikaner Robert Finke, Silber an den Ukrainer Michailo Romantschuk.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.