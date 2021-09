Die britische Tennisspielerin Emma Raducanu hat die US Open in New York gewonnen.

Die erst 18-jährige Sportlerin besiegte im Endspiel Leylah Fernandez aus Kanada mit 6:4, 6:3. Raducanu hatte sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft und keinen einzigen Satz während des ganzen Turniers abgegeben. Die junge Frau ist die erste Grand-Slam-Siegerin aus Großbritannien seit 44 Jahren - und zugleich die erste Qualifikantin, die ein solches Turnier gewinnen konnte.

