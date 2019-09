Bei den US Open in New York hat die Ukrainerin Jelina Switolina als erste Tennisspielerin das Halbfinale erreicht.

Switolina setzte sich gegen die Britin Johanna Konta mit 6:4 und 6:4 durch. Im Halbfinale trifft sie am Donnerstag auf die Gewinnerin des Spiels zwischen Serena Williams aus den USA und der Chinesin Wang Qiang.