Bei den US Open in New York hat der Russe Daniil Medwedew als erster Tennisspieler das Halbfinale erreicht.

Er setzte sich gegen den Schweizer Stan Wawrinka durch. Zuvor war die Ukrainerin Jelina Switolina als erste Tennisspielerin ins Halbfinale gekommen. Sie gewann gegen die Britin Johanna Konta in zwei Sätzen. Im Halbfinale trifft sie am Donnerstag auf die Gewinnerin des Spiels zwischen Serena Williams aus den USA und der Chinesin Wang Qiang.