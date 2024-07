Olympia

Tennis: Kerber steht im Achtelfinale - Djokovic gewinnt gegen Nadal

Bei den Olympischen Spielen in Paris hat die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber das Achtelfinale erreicht. In der zweiten Runde besiegte Kerber Jaqueline Cristian aus Rumänien in drei Sätzen.

29.07.2024