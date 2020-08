Bei dem unter strengen medizinischen Auflagen stattfindenden Tennis-Tunier in New York haben Angelique Kerber und Alexander Zverev die erste Runde überstanden.

Kerber schlug die Australierin Ajla Tomljanovic mit 6:4, 6:4 und zog so in die zweite Runde der US Open ein. Zverev setzte sich gegen den Südafrikaner Kevin Anderson mit 7:6, 5:7, 6:3 und 7:5 durch.