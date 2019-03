Die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber hat das Finale des WTA-Turniers im kalifornischen Indian Wells verloren.

Die Nummer acht der Weltrangliste unterlag in drei Sätzen (4:6, 6:3, 4:6) der Kanadierin Bianca Andreescu. Kerber erklärte, sie freue sich trotzdem über ihr Abschneiden bei dem Turnier. Sie habe in letzter Zeit etwas zu kämpfen gehabt und hätte vor zwei Wochen noch nicht damit gerechnet, in Indian Wells ins Finale zu kommen.



Bianca Andreescu war mit ihren 18 Jahren die jüngste Finalteilnehmerin seit der Belgierin Kim Clijsters im Jahr 2001.