Die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber hat den Einzug ins Finale von Wimbledon verpasst.

Sie musste sich im Halbfinale der Weltranglisten-Ersten Ashleigh Barty aus Australien in drei Sätzen geschlagen geben. Barty erreicht zum ersten Mal das Endspiel in London und trifft am Samstag auf die Siegerin der Partie zwischen Aryna Sabalenka aus Belarus und der Tschechin Karolina Pliskova.

