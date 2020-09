Angelique Kerber hat bei den US Open in New York die dritte Runde erreicht.

Im deutschen Duell mit Anna-Lena Friedsam setzte sich die 32-Jährige am Mittwoch mit 6:3, 7:6 (8:6) durch und steht damit in Flushing Meadows zum achten Mal in ihrer Tennis-Karriere in der dritten Runde. Unter dem Dach des Louis Armstrong Stadiums, das wegen des anfänglichen Regens geschlossen blieb, nutzte Kerber nach 1:40 Stunden ihren zweiten Matchball.



Jan-Lennard Struff aus Warstein erreichte erstmals in seiner Karriere die dritte Runde der US Open. Der 30-Jährige, an Nummer 28 gesetzt, gewann gegen den US-Amerikaner Michael Mmoh mit 6:2, 6:2, 7:5.



Ebenfalls die dritte Runde erreichte Alexander Zverev, der gegen den US-Amerikaner Nakashima in vier Sätzen mit 7:5, 6:7 (8:10), 6:3 und 6:1 gewann.