Die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka hat zum zweiten Mal nach 2018 die US-Open gewonnen

Es ist ihr dritter Grand-Slam-Titel. Die 23-Jährige schlug die Belarusin Victoria Asarenka mit 1:6, 6:3, 6:3.



Naomi Osaka hat ihre sieben Spiele in New York nicht nur alle gewonnen. Sie hat jedes einzelne auch dazu genutzt, auf Rassismus und Polizeigewalt aufmerksam zu machen. Zu jedem Spiel trug sie eine andere Schutzmaske, bedruckt mit einem Namen. Es waren Namen von schwarzen Menschen, die in den USA von Polizisten getötet wurden.



Zum Finale am Samstag trug Osaka den Namen Tamir Rice auf ihrer Maske. Der zwölfjährige Junge war 2014 in der Stadt Cleveland von einem Polizisten erschossen worden, weil er auf einem Parkplatz mit einer Spielzeugpistole hantiert hatte.

Herren: Zverev gegen Thiem

Das Endspiel der Herren bei den US Open beginnt heute Abend um 22 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit. Es bestreiten der Hamburger Alexander Zverev und Dominic Thiem aus Österreich.



Für Zverev könnte es der erste Grand-Slam Titel werden und der erste Sieg eines deutschen Spielers im Flushing-Meadows-Park seit Boris Becker im Jahr 1989. Thiem geht allerdings als Favorit in das Finale.

