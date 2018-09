Tennisprofi Serena Williams hat zum neunten Mal das Endspiel der US Open erreicht.

Die 36-Jährige schlug die Lettin Anastasija Sevastova im Halbfinale in New York in zwei Sätzen 6:3 und 6:0. Im Finale trifft Williams am Samstag auf Naomi Osaka aus Japan. Osaka hatte sich gegen die Amerikanerin Madison Keys durchgesetzt.



Bei den Herren stehen heute die beiden Halbfinalspiele auf dem Programm. Wimbledonsieger Novak Djokovic trifft auf den Japaner Kei Nishikori. Rafael Nadal aus Spanien spielt gegen den Argentinier Juan Martin del Potro.