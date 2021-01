Bei den Australian Open sollen Zehntausende Zuschauer erlaubt sein.

Wie der Sportminister des Bundesstaates Victoria mitteilte, sind an den ersten acht Tagen des Tennis-Turniers täglich 30.000 Zuschauer zugelassen, ab dem Viertelfinale noch 25.000. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit 400.000 Zuschauern. Die Australian Open finden vom 8. bis 21. Februar statt.



Australien ist bisher vergleichweise glimpflich durch die Pandemie gekommen. Alle Spielerinnen, Spieler und Betreuerteams mussten nach Ankunft in Australien zwei Wochen in Quarantäne.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.