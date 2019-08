Bei den US Open haben die deutschen Tennis-Profis Dominik Koepfer und Laura Siegemund die zweite Runde erreicht.

Koepfer bezwang den Spanier Jaume Munar mit 3:1 Sätzen und trifft nun in der nächsten Partie auf den Amerikaner Relly Opelka. Siegemund setzte sich gegen Magdalena Frech aus Polen mit 2:1 Sätzen durch. Die 31-Jährige tritt in der zweiten Runde gegen Sofia Kenin aus den USA an.



Zuvor waren Angelique Kerber und Philipp Kohlschreiber bereits in Runde eins ausgeschieden.