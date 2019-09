In Berlin und Bad Homburg entstehen ab 2020 zwei neue Rasenturniere der Women's Tennis Association (WTA).

Nachdem seit einigen Jahren bereits die Männer vor dem Grand-Slam-Klassiker Wimbledon in Stuttgart und Halle/Westfalen aufschlagen, gibt es damit künftig auch für die Frauen eine Generalprobe in Deutschland. In Bad Homburg hatten die Stadtverordneten mit breiter Mehrheit für die Pläne zur Ausrichtung des Events gestimmt und den Weg somit endgültig frei gemacht. Zugpferd der Veranstaltung vom 20. bis 27. Juni soll die frühere Wimbledonsiegerin Kerber werden. Die Kielerin soll auch als Turnierbotschafterin auftreten.



Fast parallel zu der Entscheidung wurde bekannt, dass auch Berlin mit der Rückkehr der Tennis-Weltelite rechnen kann. Auch hier steht der Austragung des Rasenturniers auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß mit dem 7.000 Zuschauer fassenden Steffi-Graf-Stadion zwischen dem 15. und 21. Juni nichts mehr im Weg.