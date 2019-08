Bei den US Open in New York haben mehrere deutsche Tennis-Profis die dritte Rinde erreicht.

Alexander Zverev siegte in fünf Sätzen gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe. Julia Görges setze sich in zwei Sätzen gegen die US-Amerikanerin Francesca di Lorenzo durch. Andrea Petkovic schlug Petra Kvitova aus Tschechien ebenfalls in zwei Sätzen.